Кошмарный сон всегда сопряжен с ощущением угрозы тяжкого вреда или смерти, заявил Бузунов. Если человеку приснилось, что он опоздал на работу или попал в неприятную ситуацию, это просто плохой сон, а не кошмар.

По словам специалиста, содержание сновидений формируется из свежих дневных впечатлений и долговременных воспоминаний, поэтому при стрессе и недостатке отдыха сны становятся неприятными. Сны люди видят в REM-фазе, которая занимает около 20% времени сна, и чтобы их запомнить, нужно проснуться именно в этот период.

Бузунов подчеркнул, что повторяющиеся кошмары с одним и тем же сюжетом могут быть поводом для обращения за психологической помощью, так как мозг не может найти решение проблемы. При этом прямой связи между снами и физическим здоровьем нет, и ставить диагнозы по сновидениям нельзя.