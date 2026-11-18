Сомнолог Бузунов сообщил, что кошмаром считается только сон с ощущением угрозы или смерти
Врач-сомнолог Роман Бузунов объяснил, какие сновидения можно считать кошмарами. Об этом он рассказал Общественной службе новостей.
Кошмарный сон всегда сопряжен с ощущением угрозы тяжкого вреда или смерти, заявил Бузунов. Если человеку приснилось, что он опоздал на работу или попал в неприятную ситуацию, это просто плохой сон, а не кошмар.
По словам специалиста, содержание сновидений формируется из свежих дневных впечатлений и долговременных воспоминаний, поэтому при стрессе и недостатке отдыха сны становятся неприятными. Сны люди видят в REM-фазе, которая занимает около 20% времени сна, и чтобы их запомнить, нужно проснуться именно в этот период.
Бузунов подчеркнул, что повторяющиеся кошмары с одним и тем же сюжетом могут быть поводом для обращения за психологической помощью, так как мозг не может найти решение проблемы. При этом прямой связи между снами и физическим здоровьем нет, и ставить диагнозы по сновидениям нельзя.