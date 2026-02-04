Сомнолог Бузунов сообщил, что избыточная освещенность спальни грозит бессонницей

В больших городах освещение не гаснет даже ночью — горят фонари, светятся рекламные баннеры, иногда мельтешат фары автомобилей. Все это проникает в квартиры через окна и влияет на сон людей. Но как именно? По словам врача-сомнолога Романа Бузунова, свет, который попадает на глаза даже через веки, может подавлять выработку гормона сна мелатонина, сообщила Общественная Служба Новостей .

Это ведет к ночным пробуждениям и нарушению циркадных ритмов. Если такое происходит регулярно, появляется риск развития хронической бессонницы. Поэтому лучше избегать чрезмерной освещенности спальни — например, с помощью штор блэкаут. А при необходимости пользоваться ночником с рассеянным светом.

«На сон существенно влияет интенсивность света. Одно дело ночник или свеча — это, допустим, несколько люксов. Другое дело — какой-нибудь прожектор, светящий в окно и дающий 200 люксов», — отмечает эксперт.

Летом многие люди начинают просыпаться раньше из-за света, который заливает спальню при отсутствии штор блэкаут. Даже кратковременные вспышки света, например, от фар автомобиля, могут повлиять на выработку мелатонина и привести к пробуждению. Аналогичное действие способны оказывать и экраны смартфонов, особенно если человек увидит какую-то будоражащую его информацию.