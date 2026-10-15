Сомнолог Бузунов рекомендовал просыпаться в выходные максимум на один-два часа позже привычного времени

Отказ от смартфона за час до сна и исключение кофеина во второй половине дня помогают наладить режим без избыточного сна в конце недели. Об этом сайту «Абзац» рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов.

По словам специалиста, попытка компенсировать недосып долгим сном в субботу и воскресенье приводит к тяжелому социальному джетлагу. Чтобы не сбивать циркадные ритмы, врач посоветовал просыпаться в выходные максимум на один-два часа позже привычного времени, отметил «Ридус».

Бузунов добавил, что генетическая норма сна индивидуальна и составляет от четырех до 12 часов при среднем значении семь-девять часов. Если вставать в одно и то же время в течение двух недель, организм начнет самостоятельно просыпаться отдохнувшим за несколько минут до звонка будильника.