Сомнолог Бузунов рекомендовал использовать тусклые ночники с теплым спектром

Роман Бузунов, сомнолог, доктор медицинских наук, профессор и заслуженный врач РФ, призвал соблюдать два важных условия при использовании ночников. Об этом сообщил сайт KP.RU .

Речь идет о низкой интенсивности света и правильном спектре.

«Главная проблема света ночью — подавление выработки гормона мелатонина. Это происходит при достаточно сильном освещении, обычно более 20 люксов (примерно как лампа в коридоре)», — отметил медик.

По его словам, перед ночным отдыхом уровень освещенности должен быть около одного люкса. Такие условия не подавляют выработку мелатонина. Также стоит обратить внимание на приборы с красным или теплым спектром, так как они меньше раздражают глаза по сравнению с синим или белым светом.