Сомнолог Бузунов рассказал о вреде дневного сна длительностью более 45 минут

Дневной сон может быть как полезен, так и вреден. Об этом заявил врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов в разговоре с ОСН .

Доктор отметил, что все зависит от индивидуальных особенностей человека и продолжительности послеобеденного сна. Если кто-то может выспаться за ночь и не нуждается в дневном отдыхе, то для других короткий послеобеденный сон может стать настоящим спасением и помочь поддерживать работоспособность.

«Как говорил Парацельс, все есть яд, и все есть лекарство, и только доза делает лекарство ядом и яд лекарством. Так и с дневным сном — он тоже может быть и ядом, и лекарством», — сказал Бузунов.

Эксперт подчеркнул, что некоторым людям, особенно пожилым, не следует спать днем слишком долго, чтобы избежать проблем с засыпанием ночью. По его словам, если спать дольше 45 минут, можно дойти до глубокой стадии сна, проснуться из которой будет гораздо тяжелее.