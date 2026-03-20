Сомнолог Бузунов рассказал, что весеннее равноденствие положительно влияет на настроение и сон

Наступление астрономической весны ожидается в пятницу, 20 марта, когда в 17:46 по московскому времени центр солнечного диска пересечет небесный экватор. Это явление называется весенним равноденствием. Сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов в беседе с KP.RU отметил положительное влияние Солнца на самочувствие человека.

Весеннее равноденствие связано с переходом солнца из южного полушария в северное. Из-за этого продолжительность дня увеличивается. Например, светлое время суток в Москве уже 10 марта составило 12 часов, а к 20 марта достигнет 12 с половиной часов. Увеличение продолжительности дня положительно влияет на настроение и общее состояние человека.

Бузунов подчеркнул, что после долгой зимы человеческий организм нуждается в солнечном свете, который активизирует все процессы в нервной системе и способствует выработке витамина D. По словам специалиста, недостаток солнечного света может привести к стрессу и ухудшению настроения.

Врач также высказался за возвращение летнего времени, чтобы увеличить количество солнечных часов в сутках. Он утверждает, что из-за отказа от летнего времени россияне теряют до 150 солнечных часов за весенне-летний период. Это может негативно сказаться на самочувствии и настроении людей.