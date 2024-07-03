Сомнолог Бузунов посоветовал ограничить кофеин в жару

Летом у многих людей значительно ухудшается качество сна из-за сильной жары. Чтобы предотвратить бессонницу, в такие периоды стоит ограничить потребление кофеина, сообщил врач-сомнолог Роман Бузунов сайту kp.ru.

По словам специалиста, летом не рекомендуется пить больше одной чашки кофе в день. Также за два-три часа до сна не следует есть жирную еду. В процессе активного пищеварения вырабатывается тепло, организм нагревается еще больше, из-за чего человеку трудно уснуть.

В жару можно пользоваться «охлаждающими» постельными принадлежностями. Они сделаны из материалов и наполнителей с высокой теплопроводностью, отметил Бузунов.