Сомнолог Бузунов отметил, что движение глаз помогает выйти из сонного паралича

Сонный паралич — это состояние, при котором человек не может управлять своим телом и дыханием при засыпании или пробуждении. Врач-сомнолог, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач России Роман Бузунов в разговоре с ОСН объяснил, что это физиологическое состояние, не представляющее угрозы для здоровья.

По словам эксперта, сонный паралич возникает из-за рассинхронизации отдельных участков мозга при пробуждении или засыпании на фоне недосыпа или сбитого режима. Чтобы выйти из сонного паралича, можно использовать движение глаз.

«Можно вертеть глазами туда-сюда, попытаться моргнуть, прищуриться, подключать мимику», — рекомендовал сомнолог.

Для снижения вероятности сонного паралича необходимо поддерживать стабильный режим сна, достаточно спать и избегать стрессов, а также по возможности отказаться от дневного сна, подчеркнул Бузунов.