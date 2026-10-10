Сомнолог Бузунов назвал причины утренней астении

Врач-сомнолог Роман Бузунов назвал факторы, из-за которых человек может не чувствовать бодрости после сна. Об этом он сообщил в комментарии для Общественной службы новостей .

По словам Бузунова, основное биологическое предназначение сна заключается в рекреации энергетического потенциала и обеспечении жизнедеятельности организма. В норме пробуждение должно сопровождаться ощущением бодрости, однако полноценный 7–8-часовой ночной отдых не всегда гарантирует утреннюю работоспособность, пишет «Ридус».

Эксперт отметил, что в 50% случаев купировать утреннюю астению позволяет нормализация гигиены сна, однако ряд этиологических факторов требует профильной медицинской коррекции. Наиболее распространенная модель — в будни пациент отходит ко сну поздно и пробуждается рано, накапливая дефицит отдыха.