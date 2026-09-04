Сомнолог Бузунов назвал ошибки при борьбе с бессонницей

Врач-сомнолог Роман Бузунов рассказал, какие привычные способы борьбы с бессонницей могут ухудшить сон. Он посоветовал не пытаться уснуть через силу и не компенсировать недосып долгим отдыхом в выходные, сообщает aif.ru .

Засыпание не стоит превращать в усилие, отметил Бузунов. Если сон не приходит за 15 минут, лучше встать, перейти в другую комнату и заняться спокойным скучным делом. Долгое лежание в кровати формирует связь «постель-бессонница».

Эксперт не советует использовать алкоголь как регулярное средство для сна. Спиртное может помочь заснуть быстрее, но затем делает сон поверхностным и неосвежающим. Регулярное употребление способно усилить бессонницу, тревогу и депрессию, передает ИА НСН.

При бессоннице, которая длится более трех месяцев, необходимо обследование, а не самостоятельный прием снотворных. Такие препараты вызывают привыкание и могут быть опасны при синдроме обструктивного апноэ сна. По словам Бузунова, хроническую бессонницу во многих случаях лечат без лекарств с помощью когнитивно-поведенческой терапии.

Также не следует раньше ложиться и позже вставать, пытаясь «добрать» сон. В выходные разница во времени подъема с буднями не должна превышать двух часов: длительный отдых сбивает режим и затрудняет засыпание в начале рабочей недели.