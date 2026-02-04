Сомнолог Бузунов назвал когнитивно-поведенческую терапию наиболее эффективным методом лечения бессонницы

Глава Комитета Госдумы по туризму Сангаджи Тарбаев заявил, что «сонный туризм» станет одним из трендов 2025 года и будет развиваться в 2026 году. Однако в рейтинге стран по продолжительности сна Россия оказалась среди малоспящих — средний ночной отдых составляет шесть-восемь часов. Сомнолог Роман Бузунов объяснил в беседе с «Вечерней Москвой» , что сон нужен для физического и психического восстановления организма.

«Если днем мы расходуем ресурсы, то ночью их надо восстанавливать», — говорит он.

Мозг во время сна переключается на регулирование внутренней среды организма, занимаясь восстановлением иммунной системы, кровообращения и очищением от токсинов.

Бузунов отмечает, что существуют различные болезни сна, для диагностики которых применяются методы, включая полисомнографию. Она позволяет анализировать структуру, стадии и циклы сна, выявляя нарушения.

По словам сомнолога, когнитивно-поведенческая терапия — наиболее эффективный метод лечения хронической бессонницы. Терапия включает ограничение времени пребывания в постели, изменение образа жизни, информационный детокс и техники релаксации.

«Главное — это режим», — советует Бузунов.

Вставать в выходные не более чем на два часа позже, чем в рабочие дни, избегать длительного использования смартфонов перед сном и поддерживать физическую активность.