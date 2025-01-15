Сомнолог Бузунов: для легкого пробуждения нужно использовать световой будильник

Пробуждение в темноте негативно влияет на организм. При таком подъеме продолжается выработка гормона сна – мелатонина, что приводит к сонливости днем и бессоннице ночью. Об этом рассказал врач-сомнолог Роман Бузунов в эфире радио Sputnik.
По словам специалиста, мягко проснуться можно с помощью светового будильника, который постепенно увеличивает освещение. За полчаса до назначенного времени лампа начинает плавно повышать яркость света, переходя от красного к желтому спектру, имитируя естественный рассвет.
Через закрытые веки свет воздействует на мозг, снижая производство мелатонина и облегчая пробуждение. За 10-15 минут до сигнала свет достигает пика, затем звучит мягкий звук природы Эффективность такого будильника при имитации рассвета научно подтверждена, подчеркнул Бузунов.
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