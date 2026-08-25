Сомнолог Бонадыкова отметила, что яркий свет сразу после подъема помогает в борьбе с осенней сонливостью

С приходом осени многие люди замечают, что становятся более сонными и менее энергичными. Врач-сомнолог Валерия Бонадыкова объяснила «Известиям» , что это происходит из-за сокращения светового дня и изменения работы биологических часов организма.

По словам специалиста, внутренние часы человека настраиваются по освещенности, которая попадает на сетчатку глаза. В сетчатке расположены специальные клетки, передающие в мозг информацию о времени суток. Летом сигнал поступает с раннего утра и сохраняется до позднего вечера, а осенью люди выходят из дома в темноте и возвращаются с работы уже в сумерках.

Врач подчеркнула, что холод и пасмурная погода не являются главными причинами осенней усталости. Они скорее меняют поведение человека: люди меньше времени проводят на улице и получают еще меньше естественного света.

Чтобы помочь организму адаптироваться к осеннему режиму, Бонадыкова рекомендует яркий свет сразу после подъема. Это могут быть открытые шторы, включенное освещение или специальные устройства с имитацией рассвета. Наиболее эффективным вариантом остается выход на улицу в первый час после пробуждения.

Эксперт советует получать минимум 30 минут естественного света в первые часы после пробуждения и по возможности проводить на улице около полутора-двух часов в течение дня. Даже прогулки в пасмурную погоду могут быть полезны.

Бонадыкова рекомендует поддерживать стабильный график подъема, включая выходные дни, избегать длительного дневного сна, особенно во второй половине дня, и уменьшать количество яркого света перед сном.

Если усталость сохраняется месяцами, мешает повседневной жизни или сопровождается сильной сонливостью днем, стоит обратиться к врачу. Причинами состояния могут быть нарушения работы щитовидной железы, дефицит железа или проблемы с дыханием во сне.