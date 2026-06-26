Сомнолог Арсентьева рассказала, что частые ночные пробуждения могут быть связаны с неправильной гигиеной сна

Сомнолог НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава России Надежда Арсентьева рассказала телеканалу «Саратов 24» , что частые ночные пробуждения могут быть связаны с неправильной гигиеной сна. Среди распространенных причин она назвала шум и свет, неудобный матрас или подушку, неподходящую температуру в комнате, а также употребление кофе, чая, алкоголя и тяжелой пищи перед сном.

Чтобы сделать сон более качественным, эксперт рекомендовала выбирать удобный матрас и подушку, проветривать и затемнять комнату перед сном. Также важно настроить режим дня — стараться ложиться и вставать в одно и то же время. Необходимо исключить алкоголь, не пить кофе и чай по вечерам, а последний прием пищи завершить за три часа до сна. Умеренная физическая активность (30–40 минут в день) тоже важна, но заканчивать занятия спортом следует за три часа до сна.

Арсентьева подчеркнула, что важно отличать случайные ночные пробуждения от проблем, которые требуют внимания специалиста. Если ночные пробуждения длятся более 30 минут, происходят чаще трех раз в неделю на протяжении месяца, сопровождаются дневной сонливостью, усталостью, снижением памяти и работоспособности, а также громким храпом или задержками дыхания во сне, стоит обратиться к врачу.