Sohu: злоупотребление скрытым сахаром провоцирует развитие кариеса у детей

Потребление скрытого сахара может стать причиной развития кариеса у детей. Об этом сообщил стоматолог из женской и детской больницы Шуньи Чжао Цзяци сайту Sohu, написали «Известия» .

По словам врача, ротовая полость — сложная экосистема с большим количеством бактерий. Некоторые из них питаются сахаром, который дети получают из сладостей и сахаросодержащих напитков. Бактерии расщепляют сахар, выделяя кислоту, разрушающую эмаль зубов.

Для профилактики кариеса стоматолог рекомендует контролировать потребление сахара, уменьшая не только его количество, но и частоту употребления. Лучше всего есть сладости после основных приемов пищи и сразу чистить зубы.

Также важно читать этикетки на продуктах, чтобы избегать сахарозы, фруктозы, глюкозы и мальтозного сиропа. Кроме того, Чжао Цзяци советует отдавать предпочтение здоровым перекусам, таким как орехи, сыры и цельные фрукты.

Важную роль играет гигиена полости рта: чистка зубов не менее двух раз в день с использованием зубной пасты со фтором, а также использование зубной нити. Не менее важны регулярные осмотры у стоматолога.