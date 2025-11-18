Снижение потребления молочных продуктов и мяса связали с началом Рождественского поста

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал RT, что в период Рождественского поста, который длится с 28 ноября по 6 января, часть населения снижает потребление молочных продуктов и мяса. По его словам, спрос на эти товары может упасть на 5–10%.
Однако эксперт отметил, что этот фактор не оказывает существенного влияния на цены.
«Особенно когда эффект поста перекрывает другой фактор — новогодний ажиотаж и повышенный покупательский спрос», — пояснил он.
По мнению Ильи Березнюка, падения спроса на эти категории товаров слишком локальны и кратковременны, чтобы повлиять на снижение розничных или оптовых цен.
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте