Снижение потребления молочных продуктов и мяса связали с началом Рождественского поста

Управляющий партнер Agro and Food Communications Илья Березнюк рассказал RT , что в период Рождественского поста, который длится с 28 ноября по 6 января, часть населения снижает потребление молочных продуктов и мяса. По его словам, спрос на эти товары может упасть на 5–10%.

Однако эксперт отметил, что этот фактор не оказывает существенного влияния на цены.

«Особенно когда эффект поста перекрывает другой фактор — новогодний ажиотаж и повышенный покупательский спрос», — пояснил он.

По мнению Ильи Березнюка, падения спроса на эти категории товаров слишком локальны и кратковременны, чтобы повлиять на снижение розничных или оптовых цен.