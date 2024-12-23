«СМ-Клиника» открылась в Новой Москве

Многопрофильный медицинский центр «СМ-Клиника» открылся в микрорайоне Родники в Новой Москве. Он стал юбилейным — 30-м — подразделением сети.

Клиника заняла двухэтажное здание общей площадью более тысячи квадратных метров. Пока она принимает только взрослых пациентов, но уже скоро в ней откроется и отделение педиатрии. Расширяется и список врачебных специальностей, по которым больные смогут получить квалифицированную помощь.

Клинику оснастили современным оборудованием, позволяющим проводить широкий спектр исследований — УЗИ, ЭКГ, гастро- и колоноскопию, суточный мониторинг по Холтеру и другие. В ней также можно сдать порядка трех тысяч видов анализов. Центр работает ежедневно, включая выходные и праздничные дни, а записаться на прием можно круглосуточно.

Посетители смогут легко сориентироваться в клинике благодаря удобной системе навигации, а для пациентов с детьми есть игровые зоны и комната матери и ребенка.

Таким образом, для жителей ТиНАО медицинская помощь стала доступнее. Сеть «СМ-Клиника» отличают высокий профессионализм врачей, современное оборудование и комплексный подход к лечению.

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