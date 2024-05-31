Синоптики ГИС-центра ПГНИУ рассказали о потеплении до +26 градусов в Прикамье в первые дни лета

В начале лета в Прикамье придет потепление — столбики термометров будут показывать до +22 градусов. В воскресенье, 2 июня, воздух прогреется до +26 градусов. Об этом написал сайт properm.ru , ссылаясь на ГИС-центр ПГНИУ.

В эти дни в регионе установится малооблачная погода, преимущественно без осадков. К вечеру в выходные дни есть вероятность прохождения гроз.

Доцент географического факультета ПГНИУ Андрей Шихов отметил, что потепление будет чуть слабее, чем ожидалось. Ранее синоптики обещали +28 градусов в начале лета.