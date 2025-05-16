Школу в Чувашии перевели на дистанционку из-за вспышки норовируса

Роспотребнадзор: у заболевших в гимназии в Шумерле обнаружили норовирус

Норовирус выявили у отравившихся учеников гимназии в Чувашии, а в столовой нашли нарушения хранения продуктов. Об этом в официальном Telegram-канале сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по Чувашской Республике.

В четверг министерство здравоохранения региона заявило, что более 40 человек обратились к врачам с симптомами отравления. Девять детей госпитализировали. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о нарушении санитарных правил.

«При лабораторном исследовании у заболевших обнаружена РНК норовируса», — отметили в Роспотребнадзоре.

Ведомство выявило нарушения в работе столовой: неправильное хранение продуктов, отсутствие документов и нехватку персонала. Организатора питания оштрафовали, а его деятельность приостановили. Школа временно перешла на дистанционное обучение.

Норовирус вызывает тошноту, рвоту, диарею и слабость. Болезнь развивается быстро, но редко длится долго.