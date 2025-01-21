Шеф-повар Прокофьев: сыр лучше всего сочетать с медом, орехами, сухофруктами

Историк кулинарии Антон Прокофьев в эфире радиостанции «Говорит Москва» посоветовал наслаждаться сыром, нарезая его маленькими кусочками.

По словам эксперта, лучше всего сочетать сыр с медом, орехами, сухофруктами и виноградом.

«Сыр — это десерт, в ресторанах высокой кухни гостям подают тарелку с сырами уже после основной трапезы, перед финальным десертом», — рассказал собеседник.

Все зависит от сорта сыра, добавил Прокофьев, отметив, что продукт становится намного вкуснее, если он мелко нарезан.