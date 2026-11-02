Шеф-повар Быков назвал пять продуктов, которые разнообразят осеннее меню

Быков предложил включить в осеннее меню топинамбур, пастернак, брюкву, капусту кейл и хурму. В беседе с изданием он пояснил, что топинамбур обладает деликатным вкусом, который раскрывается в пюре, а для начала его можно просто запечь с маслом или приготовить крем-суп. Пастернак подойдет для нежного пюре к мясу, а брюква, напоминающая репу и морковь, идеальна для рагу и запеканок.

Кейл с легкой горчинкой хорошо подходит для салатов и чипсов. Хурму шеф-повар советует попробовать в салате со страчателлой и эстрагоновой заправкой. Быков посоветовал для расширения рациона выбрать один непривычный продукт и приготовить его двумя разными способами. Ранее шеф-повар уже делился рецептами для уютного осеннего вечера.