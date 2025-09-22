Сервис «Пакет»: 44% россиян признают влияние холодной погоды на потребность в согревающей пище

Сервис «Пакет» от Х5 провел опрос, результаты которого показали, что 44% россиян признают влияние холодной погоды на потребность в согревающей пище. При этом 38% опрошенных отрицают подобное влияние, а 17% считают, что смена сезона просто напоминает о переходе на осеннее меню, написала «Газета.Ru» .

Среди «продуктовых ритуалов» наиболее популярными стали варка супов и бульонов (44%), выпечка (36%), приготовление заготовок на зиму (около трети опрошенных). 22% назвали своим ритуалом покупку сезонных продуктов, а 20% — запекание мяса или птицы.

Несмотря на это, 57% участников опроса не заметили всплеска интереса к готовке с наступлением холодов. Однако 26% признались, что в этот период действительно проводят больше времени на кухне.