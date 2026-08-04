Семейный психолог Панфилова рассказала, что для сохранения здоровья и счастья человеку необходимо общение
Семейный психолог Наталья Панфилова рассказала ИА НСН, что для сохранения здоровья и счастья человеку необходимо общение. При этом необязательно искать «вторую половинку».
По словам психолога Марианны Абравитовой, которую цитирует «Абзац», жизнь в одиночестве значительно повышает риск ранней смерти, а также может привести к тревожности, депрессии и болезни Альцгеймера.
Наталья Панфилова согласилась с коллегой.
«Речь идет о том, что, если у человека нет общения, то это очень разрушительно. Наша природа такова, что необходимо социальное взаимодействие», — отметила собеседница.