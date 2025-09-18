Сексологи Сигел и Кан заявили, что интимная жизнь не исчезает после 60 лет

Сексологи Лоуренс Сигел и Джесси Кан заявили, что после 60 лет сексуальная жизнь не исчезает и не ухудшается. В интервью HuffPost эксперты обсудили физиологически удобные позиции для людей этого возраста, сообщил сайт «Ридус» .

По словам Сигела, в зрелом возрасте нет необходимости казаться моложе. Для удовлетворения в сексуальной жизни важно найти свой ритм и правильно подбирать позы, избегая тех, которые могут вызвать боль или дискомфорт. Он привел в пример комфортную позицию «лежачий полицейский», когда женщина лежит на животе, а партнер — сверху.

Джесси Кан добавил, что традиционная миссионерская поза также может быть удобной для пожилых людей. Для снижения нагрузки на бедра и поясницу женщина может положить подушку под спину и слегка приподнять ноги. Если выбрать поверхность на более высокой высоте, мужчина может стоять, не поддерживая вес тела руками.

Кан также отметил, что такие позиции, как «по-собачьи» и «69», доступны людям любого возраста и способствуют новым экспериментам.