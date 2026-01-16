Сексолог Варра подчеркнула, что либидо зависит как от физического, так и от психологического состояния

Стресс, быстрый переход к рабочему графику и проблемы со сном могут снизить сексуальное влечение у людей. Эксперты рекомендуют не спешить, постепенно налаживать распорядок дня, больше заниматься физической активностью, сократить употребление алкоголя и пересмотреть питание. Психоаналитик и сексолог международного уровня Юлия Варра в беседе с «Радио 1» подчеркнула, что либидо зависит как от физического, так и от психологического состояния.

Она отметила: «Когда не происходит экономического развития, а нужно думать о том, чтобы сэкономить, то либидо сразу впадает в зимнюю спячку».

Для восстановления либидо специалист советует прогулки и физическую активность. Во время движения вырабатывается тестостерон, который напрямую связан с сексуальным желанием у обоих полов. Важно чаще бывать на свежем воздухе, заниматься спортом и следить за эмоциональным состоянием, избегать тревоги и депрессии, поскольку они могут блокировать сексуальное желание, написал сайт vse42.ru.