Сексолог Миллер рассказала, что горький шоколад усиливает сексуальное желание

Сексолог Александра Миллер поделилась с читателями Life знаниями о продуктах, которые могут улучшить сексуальное влечение. Она отмечает, что правильное питание играет важную роль в поддержании либидо.

Некоторые продукты известны как афродизиаки, например, шоколад. Он содержит вещества, которые поднимают настроение и усиливают сексуальное желание. Горячий шоколад по рецепту графини Ди Кастильоне с добавлением корицы, ванили и мускатного ореха считается одним из способов повышения либидо. Горький шоколад с высоким содержанием какао наиболее эффективен.

Также грибы, называемые «Фалиус нескромный», повышают потенцию у мужчин и либидо у женщин. Петрушка, известная своими свойствами улучшать либидо, используется в блюдах с древних времен.

Орехи и мед также считаются афродизиаками. Мед в сочетании с орехами, фруктами, яйцами и мясом можно использовать для приготовления мощного афродизиака.

Имбирь и кайенский перец также положительно влияют на кровообращение и чувствительность эрогенных зон. Устрицы и другие морепродукты, особенно мидии, известны своими свойствами афродизиаков.