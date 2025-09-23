Сексолог Бурлакова отметила, что интимная близость после 23:00 мешает восстановлению организма

Секс после 23:00 может быть вреден для полноценного отдыха, так как мешает выработке мелатонина — гормона, который активизируется с наступлением темноты и отвечает за омоложение организма. Об этом рассказала сексолог Ольга Бурлакова в интервью сайту Life.ru .

Как отметила специалист, чтобы высыпаться и чувствовать себя хорошо, лучше всего засыпать между 9 и 11 часами вечера. В это время вырабатывается максимальное количество мелатонина, который помогает не только хорошо выспаться, но и способствует омоложению организма.

Людям с чувствительной нервной системой секс поздним вечером может усложнить засыпание, так как даже положительные эмоции могут вызывать возбуждение. Поэтому Бурлакова рекомендует перенести время для близости на более раннее — до 21:00–21:30.