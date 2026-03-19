VII Всероссийский конгресс, посвященный педиатрии, пройдет в Москве с 24 по 26 марта

Седьмой конгресс консорциума «5П Детская медицина» состоится в Москве с 24 по 26 марта. В нем примут участие десятки детских врачей из России и дружественных стран.

В рамках конгресса пройдут более 80 симпозиумов для врачей разных специализаций — педиатров, неонатологов, детских хирургов и многих других. Создатели конгресса выступают за междисциплинарный подход в лечении и тесное взаимодействие профильных специалистов.

Кроме того, в рамках интерактивных сессий и практических мастер-классов участники смогут обсудить сложные случаи из клинической практики с признанными экспертами в отрасли детской медицины.

Первый и второй день конгресса пройдут в очном режиме — в гостинице Holiday Inn на Русаковской улице. Завершающий день проведут онлайн.