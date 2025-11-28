Scientific Reports: ученые выяснили, что ягоды и листовая зелень помогают сохранить память

Международная группа ученых выяснила, что регулярное употребление определенных продуктов может замедлить снижение когнитивных функций и защитить мозг от изменений, связанных с болезнью Альцгеймера. Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports .

Ученые сравнили средиземноморскую диету и диету MIND, разработанную для профилактики нейродегенеративных заболеваний. Обе схемы питания показали хорошие результаты, но диета MIND немного опередила средиземноморскую благодаря акценту на ягоды, листовую зелень и цельнозерновые продукты, написала «Свободная пресса».

В исследовании под руководством Сяофан Лиу участвовали 1500 человек в возрасте от 50 до 75 лет — половина здоровых, половина с диагнозом. В течение пяти лет ученые отслеживали рацион участников, тестировали их память, анализировали кровь и спинномозговую жидкость на биомаркеры, а также проводили МРТ мозга.

У тех, кто строго придерживался одной из диет, отмечались лучшие когнитивные показатели, меньшее количество патологических белков, связанных с заболеванием, и более низкий уровень воспаления. МРТ показывала более медленную атрофию гиппокампа и коры — областей, отвечающих за память и высшие когнитивные функции.