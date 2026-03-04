ScienceDirect: проблемы с зубами в детстве могут привести к болезням сердца и сосудов во взрослом возрасте

Исследование, проведенное учеными Копенгагенского университета, выявило связь между состоянием зубов в детском возрасте и риском развития сердечно-сосудистых заболеваний во взрослом. В исследовании приняли участие более полумиллиона датчан, родившихся в 1960–1970-х годах. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на ScienceDirect.

Специалисты сопоставили данные о состоянии зубов участников в детстве с историей их болезней во взрослом возрасте. Результаты показали, что у детей с множественным кариесом риск сердечно-сосудистых заболеваний оказался на 45% выше, чем у тех, кто заботился о здоровье зубов с детства. У детей с тяжелым гингивитом риск был выше на 41%.

Одна из главных теорий, объясняющих эту связь, связана с воспалением. Предполагается, что высокий уровень воспаления в детстве может изменить реакцию организма на воспалительные процессы в будущем. Это может привести к системному воспалению во всем теле и ускоренному развитию атеросклероза — заболевания сосудов.

Молекулярный биолог и популяризатор науки Сергей Харитонов (МГУ, Институт биологии старения) объяснил высказался об особенностях механизма «кариес — проблемы с сосудами и сердцем».

«Оказалось, что иногда антитела, поражающие кариесогенные бактерии, связываются еще и с тканями сердца, нарушая его работу», — отметил эксперт.

Если десны воспалены или травмируются при чистке, бактерии попадают в кровоток, и иммунитет реагирует выработкой антител, которые могут атаковать ткани сердечно-сосудистой системы.