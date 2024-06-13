Science: женщины живут дольше мужчин, потому что снижение уровня половых клеток влияет на продолжительность жизни

Японские ученые нашли объяснение тому, что женщины в среднем живут на 10 лет дольше мужчин. Об этом сообщил сайт KP.RU со ссылкой на научный журнал Science Advances.

Ученые пришли к выводу, что дело в половых клетках. У женщин они с годами снижаются, продлевая им жизнь.

«Эксперименты проводились на небольших бирюзовых киллифишах… исследователи считают, что аналогичный биологический механизм может влиять на разницу в продолжительности жизни у людей и других видов», — отметили исследователи.

Они подчеркнули, что при удалении половых клеток у самцов, они начинали жить дольше.