Science Daily: употребление кофе не приводит к развитию хронического повышения давления

Специалисты развеяли распространенное заблуждение о связи кофе и хронической гипертонии. Исследование, опубликованное в журнале Science Daily , показало, что употребление кофе не приводит к развитию хронического повышения кровяного давления. В ходе работы ученые проанализировали данные из 13 научных статей, в которых участвовали около 315 тысяч человек.

Как сообщил URA.RU, «кофе может временно повысить ваше кровяное давление, но это не значит, что он тайно вредит вашему сердцу». Отмечается, что кофеин может вызвать кратковременное повышение давления, особенно у тех, кто редко употребляет кофе. Это происходит из-за ускорения работы сердца и сужения сосудов.

Длительное исследование в Японии, продолжавшееся почти 19 лет, выявило повышенный риск для людей с тяжелой формой гипертонии (при давлении выше 160/100 миллиметров ртутного столба). У них при употреблении двух и более чашек кофе в день риск смерти от инфаркта или инсульта оказался в два раза выше.

Врачи рекомендуют употреблять не более четырех чашек кофе в день. При давлении выше 160/100 миллиметров ртутного столба норму следует сократить до одной чашки и проконсультироваться с врачом. Также эксперты советуют избегать употребления кофеина перед измерением давления и во второй половине дня, чтобы не нарушать циклы сна.