Science Daily: рацион с высоким содержанием соли вызывает воспаление в мозге

Ученые из Макгиллского университета обнаружили, что высокое содержание соли в рационе может вызывать воспаление в мозге и повышать артериальное давление. Это ставит под сомнение традиционные представления о гипертонии и открывает новые направления в ее лечении. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Science Daily.

По словам руководителя исследования, профессора кафедры физиологии Маши Прагер-Хоуторски, открытие может помочь разработать новые методы борьбы с гипертонией, которая поражает две трети людей старше 60 лет и ежегодно становится причиной 10 миллионов смертей в мире.

В ходе эксперимента крысам давали воду с солью (2%), имитируя рацион с большим количеством фастфуда. Это активировало иммунные клетки в мозге, вызывая воспаление и выброс гормона вазопрессина, который повышает давление.

«Роль мозга в гипертонии долгое время игнорировалась, отчасти из-за сложности исследования, но с новыми методами мы можем наблюдать эти изменения в реальном времени», — отметила Прагер-Хоуторски.