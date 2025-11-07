Science Daily: генотерапия может помочь в восстановлении памяти пожилых людей

Возрастные изменения мозга и специфические молекулярные нарушения — две причины ухудшения памяти у пожилых людей. Однако есть способы, которые могут помочь исправить ситуацию. Об этом сообщил сайт «Свободная Пресса» со ссылкой на Science Daily.

Ученые провели серию экспериментов на крысах и выяснили, что восстановление памяти возможно с помощью точечной генотерапии. По данным экспертов, потеря памяти затрагивает более трети людей старше 70 лет и является фактором риска развития болезни Альцгеймера. Если понять конкретные молекулярные механизмы, которые нарушаются, можно разработать способы их восстановления.

«Мы фактически включили ген обратно — и память восстановилась. При этом у крыс среднего возраста, у которых не было проблем с памятью, эффекта не возникло. Это говорит о важности момента вмешательства», — рассказал один из ученых, участвовавших в проекте.

Исследования показывают, что нарушение памяти связано с комплексом молекулярных изменений, которые накапливаются с возрастом. Специалист подчеркнул необходимость одновременного исследования нескольких систем.