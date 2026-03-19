Саратовский стоматолог Кашкина рассказала о рисках использования отбеливающих паст

Заведующая первичным стоматологическим отделением № 6 Саратовской стоматологической поликлиники № 2 Ольга Кашкина на брифинге поделилась рекомендациями по уходу за полостью рта. Она подчеркнула, что чистить зубы необходимо два раза в день — утром и вечером после приема пищи, написал «СарИнформ» .

По словам специалиста, чистка зубов должна занимать две-три минуты.

«Зубная щетка должна быть средней жесткости. При чистке следует захватывать щеткой десны на миллиметр-два», — отметила Кашкина.

Для более тщательного ухода за полостью рта врач рекомендует использовать ирригатор. Если у человека есть проблемы с деснами, в ирригатор можно добавить раствор трав или хлоргексидин.

Кашкина также напомнила о важности регулярных визитов к стоматологу. Если нет проблем с зубами, посещать врача следует два раза в год, а при наличии проблем — каждые три месяца.

При выборе зубной щетки и пасты лучше следовать советам стоматологов.

«Отбеливающие пасты — это бич. Если их использовать не с теми щетками, можно стереть эмаль. В итоге повысится чувствительность зубов. Самостоятельно лучше не использовать отбеливающие пасты», — подчеркнула врач.