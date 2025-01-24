«Саратов24»: йога, бокс и командные виды спорта лучше всего снимают стресс

Заместитель министра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер на брифинге напомнил, что употребление алкоголя не помогает снять стресс, а наоборот, ухудшает состояние. Вместо этого он предложил обратить внимание на альтернативные способы расслабления. Об этом сообщил телеканал «Саратов 24» .

Грайфер подчеркнул важность смены деятельности и физической активности для борьбы со стрессом. Если же стресс оказывается слишком сильным, и справиться с ним самостоятельно не удается, следует обратиться за помощью к психотерапевту.

«Для снятия стресса кому-то подходит йога, кому-то — бокс, кому-то — командные виды спорта», — сказал Грайфер.

Он также предупредил о рисках, связанных с алкоголем, который может спровоцировать развитие онкологических заболеваний, сердечно-сосудистых проблем и сахарного диабета.