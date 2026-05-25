Санитарный врач Василенко предупредил, что офисные кулеры могут быть источником серьезных заболеваний

Офисный кулер — привычный атрибут рабочего пространства, который может представлять реальную угрозу для здоровья. Внутри него создаются идеальные условия для размножения бактерий. Санитарный врач, специалист по гигиене и санитарному контролю воды Сергей Василенко рассказал «ТСН24» , что основная опасность — не в самой воде из бутылки, а в биопленке и застойной воде внутри кулера.

При редком использовании, неправильной эксплуатации или отсутствии обслуживания в кулере активно размножаются бактерии.

В плохо обслуживаемых кулерах наиболее часто встречаются такие патогены, как синегнойная палочка, легионелла пневмофила, гетеротрофные бактерии, кишечная палочка, энтеробактер, клебсиелла, грибы и плесень.

Чтобы минимизировать риск загрязнения воды и продлить срок службы кулера, необходимо соблюдать правила эксплуатации, очистки и дезинфекции. Эксперт рекомендует ежедневно протирать внешние поверхности и краны, ежемесячно проводить глубокую очистку поддона и видимых частей, а раз в три-шесть месяцев делать профессиональную санитарную обработку.

«Самостоятельно можно проводить только поверхностную чистку. Полную дезинфекцию (с разборкой и использованием профессиональных средств) рекомендуется доверять специалистам — это снижает риск ошибок и повторного загрязнения», — акцентирует внимание санитарный врач.