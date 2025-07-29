Сайт pravda-nn.ru: ягоды, овощи и орехи в рационе помогут поддержать здоровье мозга

Врачи утверждают, что ясный ум и хорошую память можно сохранить в любом возрасте. Эксперты определили основные правила для поддержания здоровья мозга, сообщил сайт pravda-nn.ru .

Так, нужна балансированная диета с достаточным количеством витаминов и минералов. В рационе должны быть продукты, богатые омега-3 жирными кислотами (рыба, орехи), антиоксидантами (ягоды, овощи) и витамином B12 (мясо, молочные продукты). Необходимо ограничить потребление сахара, алкоголя и насыщенных жиров.

Еще один немаловажный аспект — физическая активность. Регулярные упражнения улучшают кровообращение, снабжают клетки кислородом и способствуют выработке эндорфинов. Полезны аэробные нагрузки: бег трусцой, плавание, танцы.