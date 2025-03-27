Сайт «Om1 Омск»: употребление мухоморов может привести к сердечному приступу

В издании «Om1 Омск» появилась информация о том, что употребление мухоморов может привести к судорогам, сердечному приступу и галлюцинациям.

Как сообщил сайт sibdepo.ru, в отдельных случаях возможны отказ внутренних органов и летальный исход.

На территории Омской области зарегистрировано шесть случаев отравления этими грибами. По словам главного внештатного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, сушеные мухоморы, которые продаются как БАДы, не обладают целебными свойствами.