Сайт «Om1 Омск»: употребление мухоморов может привести к сердечному приступу

В издании «Om1 Омск» появилась информация о том, что употребление мухоморов может привести к судорогам, сердечному приступу и галлюцинациям.
Как сообщил сайт sibdepo.ru, в отдельных случаях возможны отказ внутренних органов и летальный исход.
На территории Омской области зарегистрировано шесть случаев отравления этими грибами. По словам главного внештатного токсиколога Омской области и Сибирского федерального округа Александра Сабаева, сушеные мухоморы, которые продаются как БАДы, не обладают целебными свойствами.
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