Сайт eatingwell.com: кабачки помогают улучшить перистальтику кишечника

Кабачок — популярный овощ, который привлекает своей универсальностью, доступной ценой и вкусом. Он содержит много полезных веществ и положительно влияет на здоровье, в частности, на работу сердца, глаз и пищеварительной системы. Эксперты издания eatingwell.com рассказали о влиянии кабачков на пищеварительную систему.

Благодаря высокому содержанию пищевых волокон, особенно если употреблять овощ с кожурой, кабачки помогают улучшить перистальтику кишечника и поддерживают здоровье пищеварительной системы, написала «Мойка78».

Магистр наук, диетолог Саманта ДеВито отметила, что клетчатка и вода в кабачках помогают смягчить каловые массы, предотвращая запоры, и питают полезные кишечные бактерии.

Кабачки богаты антиоксидантами, такими как витамин С и бета-каротин, которые помогают уменьшить воспаление и поддержать иммунитет. По словам Лизы Янг, доктора философии, диетолога, включение в рацион продуктов, богатых антиоксидантами, может укрепить защитные силы организма и помочь в борьбе с хроническими заболеваниями.

Антиоксиданты в кабачках также полезны для глаз. Эми Браунштейн, магистр наук, диетолог, сообщила, что в одном кабачке среднего размера содержится 4160 микрограммов лютеина и зеаксантина — каротиноидов, необходимых для здоровья глаз. Эти вещества накапливаются в сетчатке и проявляют свои антиоксидантные свойства, уменьшая повреждения глаз, вызванные возрастной макулярной дегенерацией.