Сайт «7Дней»: подмороженная хурма теряет форму и годится только для смузи или выпечки

С наступлением сезона хурмы на прилавках покупатели часто сталкиваются с тем, что плод вяжет рот. Это происходит из-за растворимых танинов, которые при контакте со слюной вызывают ощущение стянутости. В процессе естественного созревания танины переходят в нерастворимую форму и перестают ощущаться, пишет сайт «7Дней» .

Сорта хурмы делятся на невяжущие («Фую», «Шарон»), которые можно есть твердыми, и вяжущие («Хачия»), которым нужна полная зрелость. При выборе обращайте внимание на сухие коричневые чашелистики и отсутствие глянцевого блеска на твердом плоде. Если хурма вяжет, оставьте ее в тепле или положите в пакет с яблоком для ускорения созревания. Подмороженная хурма теряет форму и годится только для смузи или выпечки.