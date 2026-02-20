Сайт «7Дней» подготовил вкусный и простой рецепт блинного пирога с творогом

Блинный пирог с творогом — это уникальное сочетание традиционной русской выпечки и современных кулинарных трендов. Это блюдо отлично подойдет как для повседневного стола, так и для праздничных мероприятий, особенно на Масленицу, рассказал сайт «7Дней» .

Для приготовления классического слоеного пирога понадобятся готовые блины. Их нужно уложить стопкой в форму, промазав каждый слой творожной начинкой. Верхний блин следует смазать взбитым яйцом или сметаной, после чего пирог отправляется в духовку на 20–30 минут при температуре 180 градусов.

Чтобы сделать пирог в виде «блинных улиток», необходимо свернуть блины с творожной начинкой в трубочки, а затем уложить их в форму по спирали.

Для начинки творог следует тщательно размять вилкой или пробить блендером, чтобы не было комочков. Затем добавить яйца, сахар, ванилин и перемешать до однородности. Если используются сухофрукты, их нужно залить кипятком на 10–15 минут, обсушить и добавить в творог.

Для заливки необходимо взбить венчиком сметану, яйца и сахар до однородности. Трубочки обмакиваются в заливку и укладываются в форму по спирали, начиная с центра. Остатками заливки заливается пирог сверху.

Запекать пирог следует 30–40 минут при 180 градусов. Верх должен хорошо подрумяниться, а заливка — схватиться. После запекания пирогу нужно дать полностью остыть в форме. Горячий творог очень пышный и легко разваливается при резке, но остыв, он осядет и станет плотным.

Подавать блинный пирог можно как в теплом виде, так и полностью охлажденным. Сверху его можно посыпать сахарной пудрой, полить растопленным шоколадом или подать со сметаной и вареньем.