«Русский медицинский журнал»: бактериальный вагиноз может спровоцировать преждевременные роды

Бактериальный вагиноз — распространенное заболевание у женщин, которое часто становится причиной визитов к гинекологам, но вызывает проблемы из-за частых рецидивов. В «Русском медицинском журнале» опубликована статья, где эксперты указывают, что заболевание может привести к осложнениям, таким как преждевременные роды и воспалительные заболевания органов малого таза, сообщили «Известия» .

Для лечения бактериального вагиноза применяются антибиотики метронидазол и клиндамицин. Они эффективны в 80–90% случаев, но, как отмечают исследователи, частота рецидивов остается высокой и достигает 69% через 12 месяцев после лечения. Это может быть связано с образованием биопленок, которые защищают бактерии от воздействия антибиотиков.

Новые исследования показывают, что устойчивость к метронидазолу увеличивается с каждым последующим эпизодом заболевания. Из 50 штаммов Gardnerella vaginalis 68% оказались устойчивыми к метронидазолу, и только 24% — к клиндамицину.

Альтернативой традиционному лечению могут быть пробиотики, которые помогают восстановить нормальную микрофлору влагалища. Также перспективными считаются препараты, способствующие восстановлению естественного микробиома, например, молочная кислота с гликогеном. Применение фагов, специфичных к Gardnerella vaginalis, также обещает хорошие результаты.