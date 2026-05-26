Сегодня 08:00 Ротавирусный сезон стартовал: как не испортить отпуск из-за кишечной инфекции

С наступлением тепла и сезона отпусков многие настраиваются на отдых. Кажется, что летом природа сама позаботится о здоровье: много солнца, богатых витаминами свежих овощей, фруктов и ягод. Однако, у летней жары и долгожданных поездок на курорты есть обратная сторона — ротавирус, часто называемый «кишечным гриппом». В условиях тепла, повышенной влажности и скопления людей он проявляет максимальную активность.

Опасен для всех. Но особенно для детей Ротавирус может вызывать острые поражения желудочно-кишечного тракта, которые сопровождаются диареей и рвотой. Наибольшую опасность инфекция представляет для детей до пяти лет. Это связано с несформированным иммунитетом и малым весом: дети быстрее теряют жидкость. Потеря свыше 10% массы тела из-за обезвоживания — это критический уровень, который ведет к серьезным осложнениям и требует немедленной госпитализации. У малышей заболевание развивается стремительно: симптомы могут нарастать в течение нескольких часов, что требует повышенного внимания со стороны родителей. Взрослым встреча с ротавирусом тоже не сулит ничего хорошего. Высокая температура, слабость и нарушения работы ЖКТ на протяжении нескольких дней могут как минимум испортить весь отпуск и потребовать соблюдения постельного режима.

Что важно учитывать при лечении Как отмечает Андрей Продеус, главный детский аллерголог–иммунолог Минздрава Подмосковья, ротавирусная инфекция чаще всего передается через воду, руки и загрязненные поверхности. Именно поэтому риск заражения возрастает в местах массового скопления людей и при активном контакте с водой — например, на курортах, в бассейнах и на пляжах. Однако подхватить вирус можно и на даче. Источником опасности часто становятся поливочные шланги, колодезная вода или плохо промытые листья салата и зелень прямо с грядки. По данным специалистов, более 80% острых кишечных инфекций (ОКИ) имеют вирусную природу. При этом почти в половине случаев причиной заболевания становится именно ротавирус. Врач подчеркивает, что при кишечных инфекциях важно учитывать их вирусное происхождение и своевременно начинать терапию, направленную на сам, возбудитель. Для этого применяются противовирусные препараты, в частности — умифеновир (Арбидол). Препарат включен в клинические рекомендации Министерства здравоохранения Российской Федерации по лечению ротавирусного гастроэнтерита и норовирусной инфекции в качестве средства этиотропной терапии.

Первая помощь При появлении таких симптомов, как тошнота, рвота и высокая температура, следует как можно скорее обратиться к врачу. На отдыхе это не всегда возможно сделать оперативно, поэтому важно заранее собрать защитный арсенал. Профессор Продеус подтверждает: терапию необходимо начинать с воздействия на сам вирус. Параллельно с этим проводится симптоматическое лечение. Первоочередная задача — восстановление водно-солевого баланса. Для этого используются специальные растворы для регидратации, которые восполняют потерю жидкости и электролитов. Важно помнить: курс противовирусной терапии необходимо доводить до конца. Даже после исчезновения внешних симптомов вирус может сохраняться в организме до 5 недель, из-за чего человек продолжает оставаться заразным для окружающих.

Дополнительная защита Основа противовирусной профилактики — следование гигиеническим нормам: Тщательно мойте руки горячей водой и с мылом. Используйте антисептик.

Овощи и фрукты тоже следует мыть горячей водой — термообработка убивает ротавирус. То же касается и посуды.

Нельзя пить воду из-под крана — только бутилированную или кипяченую.

Предостерегайте детей от глотания воды в водоемах и общественных бассейнах.

Регулярно промывайте и обрабатывайте антисептиком детские игрушки, а также все поверхности, с которыми часто контактируют дети.

Чек-лист: что взять в дорогу? Противовирусное средство прямого действия (например, умифеновир);

Регидранты (для восстановления солевого баланса);

Сорбенты (для вывода токсинов);

Жаропонижающие и обезболивающие (парацетамол, ибупрофен);

Антибактериальные салфетки и антисептик;

Электронный термометр.