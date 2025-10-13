Рост заболеваемости ветряной оспой в ряде регионов России связали с недостаточным покрытием профилактическими прививками

Врач-эпидемиолог Илья Косолапов в разговоре с MIR24.TV подчеркнул, что рост заболеваемости ветряной оспой в ряде регионов России объясняется недостаточным покрытием профилактическими прививками. Ветрянка, известная своим быстрым распространением и высокой степенью заражения, чаще всего поражает детей, становясь источником дискомфорта и неудобств.

Инфекция передается воздушно-капельным путем и при непосредственном контакте с сыпью больного. Эпидемиологическая ситуация осложняется дефицитом вакцины, так как отечественные препараты отсутствуют, а иностранные закупаются регионами самостоятельно.

Данные статистики показывают, что болезнь продолжает активно распространяться: за январь–август текущего года отмечено существенное превышение прошлогодних показателей в ряде субъектов Российской Федерации. Особенно ярко картина проявляется в Воронежской и Оренбургской областях, где наблюдается резкое увеличение числа инфицированных пациентов.

Косолапов считает, что оптимальным способом профилактики заболевания является вакцинация, которая введена в Национальный календарь прививок и рекомендована для детей в возрасте одного и шести лет. Вакцинация признана самым действенным методом защиты от распространения вируса, позволяя свести к минимуму риск заражения и осложнения после перенесенной болезни.