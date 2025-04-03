Вирусолог оценил высказывание главы ВОЗ о вероятной пандемии

Сейчас в мире нет серьезных эпидемиологических угроз, из-за которых стоит паниковать. Такое заявление в беседе с 360.ru сделал профессор кафедры «Вирусология» биологического факультета МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский, комментируя мрачный прогноз главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

«Я считаю, что такие заявления стоит делать с большой осторожностью. Я бы на их месте помолчал. Конкретных угроз сейчас не существует таких», — подчеркнул Аграновский.

По словам биолога, во главе ВОЗ стоят медицинские бюрократы, при том что в организации работают квалифицированные специалисты, делающие кое-что полезное. Аграновский отметил, что глава ВОЗ по сути ничего в корне ошибочного и не сказал. Действительно, следующая пандемия может случиться через 20 лет, а может произойти завтра — человечество действительно должно быть к этому готово.

«Задача руководства ВОЗ — постоянно создавать впечатление, что Всемирная организация здравоохранения очень нужна. Это особенность любой бюрократической структуры. В его заявлении нет ничего панического и, я бы даже сказал, необдуманного — и вместе с тем ничего существенного», — считает собеседник 360.ru.

По мнению российского ученого, Гебрейесус пытается привлечь внимание к своей организации и при этом говорит тривиальные вещи.

«Да, действительно, завтра может случиться то, чего мы не знаем. Мое мнение — что немедленной опасности сейчас никакой нет. <…> Давайте трезво посмотрим на вещи. Возможно, этого заявления просто не стоило делать», — добавил он.

В российских СМИ продолжается активное обсуждение «неизвестного вируса». Симптомы, о которых сообщают врачи, следующие: ощущения ломоты в теле, высокая температура до 39 градусов, сильный кровавый кашель.