Российский ученый Мордвинцев сообщил, что обнаруженная водоросль поможет «очкарикам»

Российский ученый Дмитрий Мордвинцев обнаружил на обычном рынке новый вид микроводорослей, обладающий уникальными полезными свойствами. Несмотря на то, что водоросль пока не получила официальное название, она уже демонстрирует высокую перспективу в области медицины и косметологии. Об этом написал Life.ru .

Мордвинцев объяснил, что уникальная особенность этой водоросли заключается в производстве большого количества биологически активных соединений, в первую очередь каротиноидов. Примерно три четверти от общего объема составляют эфиры лютеина, представляющие собой наиболее усваиваемые организмом формы этого вещества. Лютеин, сопровождаемый собственными жирами и полиненасыщенными жирными кислотами, вырабатываемыми водорослью, обладает высокой биодоступностью и эффективностью.

Благодаря этим свойствам, открытие может сыграть важную роль в профилактике и лечении офтальмологических заболеваний, а также применяться в косметологии.