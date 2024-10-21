Российский микробиолог Козлов заявил, что из-за снижения эффективности антибиотиков не случится катастрофы

В беседе с «Ридусом» директор НИИ антимикробной химиотерапии и член-корреспондент РАН Роман Козлов прокомментировал беспокойства о риске новых эпидемий, вызванные снижением эффективности антибиотиков, о чем сообщают мировые СМИ, ссылаясь на немецкое издание Bild.

Козлов отметил, что проблема антибиотикорезистентности действительно существует, хотя не стоит говорить о появлении чего-то нового и угрожающего. Он подчеркнул, что регулярно возникают резистентные микроорганизмы, включая полирезистентные, которые устойчивы к нескольким антибиотикам.

Важной задачей медицинского сообщества является своевременная диагностика и инфекционный контроль, чтобы предотвратить распространение таких микроорганизмов в медицинских учреждениях.