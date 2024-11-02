Российские ученые выяснили, что скарлатина протекает тяжелее в 8 раз у детей, переболевших ковидом

Коронавирусная инфекция таит в себе множество последствий для организма даже при легкой форме болезни. Так, у детей, переболевших COVID-19, скарлатина протекает тяжелее в восемь раз. Это выяснили ученые Сеченовского Университета во главе с академиком РАН Николаем Брико, сообщает kp.ru.
Специалисты изучили истории болезни 295 детей, лечившихся в московских больницах с 2020-го по 2022 год. Итоги исследования опубликовали в сентябрьском выпуске «Российского медицинского журнала».
По данным ученых, реже всего скарлатиной болеют дети до трех лет. На этот возраст приходится около 5-10% пациентов. Каждому второму госпитализированному ребенку от трех до семи лет. Среди всех детей ковид был в анамнезе у 18%. При этом каждый пятый из них болел скарлатиной в тяжелой форме.
Правительство Москвы проведет онлайн-конкурс на заключение 2 офсетных контрактов
Еще 12 детских площадок модернизировали в Солнечногорске с начала года
Обход деревни Малые Вяземы на ЦКАД откроют до конца года
Желание стран стать покровителями украинцев в России призвали обсудить
Новый цех завода по переработке шин откроют в Дмитрове в 2025 году
Коммунальщики Можайска победили на областном конкурсе профмастерства
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте