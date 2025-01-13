Российские ученые установили связь генетики с атипичной депрессией

Ученые из Сеченовского университета обнаружили связь между атипичной депрессией и генетикой. Об этом пишет сайт «Известия» со ссылкой на специалистов.
По опубликованной информации, этот тип депрессии отличается от классической формы: вместо бессонницы и потери веса пациенты испытывают повышенный аппетит, набор массы тела и перепады настроения. Кроме того, пациенты могут испытывать сонливость и повышенную чувствительность.
Ученые выявили генетическую предрасположенность к этому виду депрессии, связанную с генами серотонина, эндокринной системы и иммунорегуляции. Для эффективной терапии крайне важна ранняя диагностика.
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